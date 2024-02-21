بالفنون التراثية والألوان الشعبية.. ديوانية آل حسين التاريخية تحتفل بيوم التأسيس

احتفلت ديوانية آل حسين التاريخية مساء اليوم الأربعاء في مقر الديوانية بحي القيروان بيوم التأسيس، وذلك بمشاركة الفريق الكشفي بالديوانية و رابطة رواد الكشافة والجمعية السعودية الجغرافية وبحضور عدد من الشخصيات الاجتماعية والإعلاميين.
وكانت قد بدأت الاحتفالية بالسلام الملكي السعودي ثم المسيرة الكشفية و بعدها كانت الندوة الحوارية عن تاريخ وعطاء المملكة وتضحيات رجالها وعلى رأسهم الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، بعدها تواصلت الفقرات بالفنون التراثية والألوان الشعبية.
وعبر المشرف العام على ديوانية آل حسين التاريخية المستشار عبدالعزيز بن سليمان الحسين عن فرحته واعتزازه ومشاركة الديوانية في هذه المناسبة. وتحدث عن يوم التأسيس السعودي حيث ذكر أنه فرصة لاستشعار نعمة تأسيس هذا الوطن الشامخ على يد الإمام محمد بن سعود رحمه الله تحت راية واحدة، وللتأمل والاحتفاء بالمسار الوطني الذي قطعته المملكة، ولتجديد الولاء والانتماء لولاة الأمر لهذا الوطن العظيم.
أضاف: كما يذكرنا هذا اليوم بالإنجازات التي تحققت بفضل الله ثم بقيادة حكيمة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله ثم إرادة وتضحيات أبنائها حتى أصبحت المملكة في مقدمة دول العالم المتقدم في جميع المجالات.