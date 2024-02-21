بالفنون التراثية والألوان الشعبية.. ديوانية آل حسين التاريخية تحتفل بيوم التأسيس

وعبر المشرف العام على ديوانية آل حسين التاريخية المستشار عبدالعزيز بن سليمان الحسين عن فرحته واعتزازه ومشاركة الديوانية في هذه المناسبة. وتحدث عن يوم التأسيس السعودي حيث ذكر أنه فرصة لاستشعار نعمة تأسيس هذا الوطن الشامخ على يد الإمام محمد بن سعود رحمه الله تحت راية واحدة، وللتأمل والاحتفاء بالمسار الوطني الذي قطعته المملكة، ولتجديد الولاء والانتماء لولاة الأمر لهذا الوطن العظيم.