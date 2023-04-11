بمراسم رسمية.. "الشؤون الإسلامية" تحتفي بممثلها في مسابقة حفظ القرآن بتنزانيا

وأكد "الدويش" أن هذه المسابقة تجسد صورة من صور التكامل في دعم المشاريع الإسلامية التي تقوم بها قيادة المملكة والتي تظهر الصورة الجميلة الواضحة في المحافل الدولية والإقليمية والإسلامية والعربية والخليجية والمحلية، مضيفاً: "وما مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للقرآن الكريم عنا ببعيد، التي يتجدد اللقاء من خلالها بأبناء هذا الوطن ويحصدون من خلالها الجوائز في هذا التنافس المبارك، حيث نعيش ولله الحمد في هذا الوطن المعطاء، الذي هو عبارة عن شجرة وارفة الضلال أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، هذا الوطن الذي كان وسيبقى وسثتمر الشجرة التي يستظل بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها" .