وزير الصحة يعلن انطلاقة المؤتمر السعودي الخامس للمحاكاة الصحية

افتتح معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل اليوم الأحد المؤتمر السعودي الخامس للمحاكاة الصحية، وذلك في فندق كراون بلازا في المدينة الرقمية في الرياض.
وتجول معاليه على أجنحة المعرض الذي يشارك فيه العديد من القطاع الحكومي والخاص من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، واطلع على عدة تجارب للمحاكاة، حيث شاهد والحضور عرضاً مرئياً عن المؤتمر.
وقال وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله العيبان يحمل منسوبو القطاع الصحي في المملكة على عاتقهم مسؤولية الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، والانتقال بها إلى أعلى درجات الكفاءة والتميز، واليوم يأتي المؤتمر السعودي الخامس للمحاكاة الصحية امتداداً للنسخ السابقة بهدف مشاركة المستجدات العلمية واستكشاف الفرص الجديدة للتعليم والتدريب المرتكز على المحاكاة بمختلف مستوياتها وذلك بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة من داخل المملكة وخارجها وبحضور مميز من المختصين والمهتمين في هذا المجال وبتنفيذ نخبة من أبرز المختصين محلياً ودولياً.
بعد ذلك أعلن معالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل بداية فعاليات المؤتمر التي تستمر على مدى خمسة أيام، وتتضمن 40 ورشة عمل تُقدم من مختصين في المحاكاة الصحية، و15 جلسة حوارية تشمل محاور المؤتمر الرئيسة، فيما يحتوي المؤتمر على مسارات تعليمية مختصة في مجال المحاكاة وتشمل التدريب بالمحاكاة الصحية في الطب العسكري الميداني، وتعليم التمريض المرتكز على المحاكاة الصحية، إلى جانب التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في المحاكاة الصحية، والتعليم من خلال (المرضى المعياريين).
كما يشهد المؤتمر مسابقات نوعية ومتخصصة في مجال المحاكاة، تتمثل في مسابقة الهاكاثون في مجال المحاكاة في الرعاية الصحية، حيث تُعد الأولى من نوعها، ومسابقة المولاج من خلال قولبة ومحاكاة الإصابات والأمراض، وقصص النجاح للمبدعين والملهمين في مسيرة المحاكاة، وحاضنة الأبحاث في المحاكاة وسلامة المرضى.