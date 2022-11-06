وزير الصحة يعلن انطلاقة المؤتمر السعودي الخامس للمحاكاة الصحية

بعد ذلك أعلن معالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل بداية فعاليات المؤتمر التي تستمر على مدى خمسة أيام، وتتضمن 40 ورشة عمل تُقدم من مختصين في المحاكاة الصحية، و15 جلسة حوارية تشمل محاور المؤتمر الرئيسة، فيما يحتوي المؤتمر على مسارات تعليمية مختصة في مجال المحاكاة وتشمل التدريب بالمحاكاة الصحية في الطب العسكري الميداني، وتعليم التمريض المرتكز على المحاكاة الصحية، إلى جانب التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في المحاكاة الصحية، والتعليم من خلال (المرضى المعياريين).