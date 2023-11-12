"الأمن البيئي": "الكثبان الرملية " من مكونات أراضي الغطاء النباتي ويحظر إشعال النار داخلها

أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي بأن الكثبان الرملية من مكونات أراضي الغطاء النباتي التي يحظر كل ما من شأنه الإضرار بها أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها؛ ومن ذلك حظر إشعال النار داخلها.