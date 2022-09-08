القيادة تهنئ رئيس مقدونيا الشمالية بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس ستيفو بنداروفسكي، رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس ستيفو بنداروفسكي، رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية.
وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.