"مذيع التعليم" يختتم فعالياته بنجاح لتعزيز مهارات الإعلام لدى طلاب جدة

اختتم البرنامج التدريبي "مذيع التعليم"، الذي نفّذته هيئة الإذاعة والتلفزيون بإذاعة جدة، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم في جدة، مساء أمس، بعد أن استمر لمدة خمسة أيام، مستهدفاً طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بهدف تطوير مهاراتهم في الإلقاء والتقديم وصناعة المحتوى الإعلامي.