"مذيع التعليم" يختتم فعالياته بنجاح لتعزيز مهارات الإعلام لدى طلاب جدة

اختتم البرنامج التدريبي "مذيع التعليم"، الذي نفّذته هيئة الإذاعة والتلفزيون بإذاعة جدة، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم في جدة، مساء أمس، بعد أن استمر لمدة خمسة أيام، مستهدفاً طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بهدف تطوير مهاراتهم في الإلقاء والتقديم وصناعة المحتوى الإعلامي.
يُعَد "مذيع التعليم" إحدى المبادرات المتميزة التي تهدف إلى تمكين الطلاب من اكتساب مهارات إعلامية متقدّمة، وتجسّد نموذجاً ناجحاً للتعاون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون و"تعليم جدة".
نُفِذ البرنامج بأسلوبٍ احترافي لتأهيل المشاركين وتدريبهم على إعداد وتقديم البرامج الإذاعية، بما يتوافق مع تطلعات العصر الحديث، ويتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
تلقى المشاركون خلال البرنامج تدريباً متنوعاً شمل مهارات التحدث أمام الجمهور، والتواصل الفعّال، وصناعة المحتوى الإعلامي الإبداعي؛ ما أسهم في تطوير قدراتهم وتوسيع مداركهم.
كما تمكّن الطلاب من تقديم نماذج إذاعية حيّة أظهرت مهاراتهم المكتسبة، وأسهموا في نشر الوعي بإنجازات الإدارة العامة للتعليم بجدة من خلال إعداد محتوى إعلامي يعزّز الرسالة التعليمية.
ومن أبرز مخرجات البرنامج تعزيز الثقة لدى الطلاب في التعامل مع وسائل الإعلام؛ ما يسهم في إعداد جيلٍ من الإعلاميين الواعدين القادرين على تمثيل مؤسساتهم التعليمية بإتقانٍ واحترافية.
أكّد البرنامج أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات التعليمية والإعلامية لإثراء تجربة الطلاب، وفتح آفاقٍ جديدة لهم في مختلف المجالات، مما يسهم في تأهيلهم لمتطلبات المستقبل.
تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج التي تعكس حرص "تعليم جدة" على تطوير مهارات الطلاب في شتى المجالات، وتعزّز قدراتهم بما يواكب التغيرات الحديثة.