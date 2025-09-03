إعادة السمع لطفلة في الخامسة بمستشفى الولادة بالدمام عبر زراعة سماعة عظمية

واستغرقت العملية ساعة واحدة باستخدام أحدث إصدار من جراحة زراعة "أوسيا (Osia)"، وهو نظام متخصص للسمع بالتوصيل العظمي. وكانت الطفلة تعاني من انسداد خِلقي في قناة الأذن الخارجية تسبب في ضعف حاسة السمع لديها. وقد تكللت العملية بالنجاح – بفضل الله – وأسهمت في إعادة حاسة السمع للطفلة، بما يمكّنها من العيش بصورة طبيعية كأقرانها من الأطفال.