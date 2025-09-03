إعادة السمع لطفلة في الخامسة بمستشفى الولادة بالدمام عبر زراعة سماعة عظمية

نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، في إجراء أول عملية زراعة سماعة عظمية لطفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، في إنجاز يُعد الأول من نوعه بالمنطقة.
واستغرقت العملية ساعة واحدة باستخدام أحدث إصدار من جراحة زراعة "أوسيا (Osia)"، وهو نظام متخصص للسمع بالتوصيل العظمي. وكانت الطفلة تعاني من انسداد خِلقي في قناة الأذن الخارجية تسبب في ضعف حاسة السمع لديها. وقد تكللت العملية بالنجاح – بفضل الله – وأسهمت في إعادة حاسة السمع للطفلة، بما يمكّنها من العيش بصورة طبيعية كأقرانها من الأطفال.
ويُعد هذا الإنجاز ثمرة للإمكانات الطبية المتقدمة التي يوفرها المستشفى، وكفاءة الكوادر الطبية والتمريضية العاملة فيه، مما يعزز مكانة مستشفى الولادة والأطفال بالدمام كأحد المستشفيات المرجعية في المنطقة الشرقية بما يمتلكه من مقومات النجاح والتطوير المستمر في رعاية النساء والأطفال.