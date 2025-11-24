"اجدان" تحقق مبيعات تفوق المليار ريال في سيتي سكيب 2025 مع توقيع شراكات استراتيجية وإطلاق مشاريع نوعية

وفي تعليقه على هذه النتائج، أكد المهندس محمد العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة "اجدان للتطوير العقاري"، أن هذه المشاركة تعكس رؤية الشركة الاستراتيجية نحو بناء وجهات حضرية تُضاف إلى ذاكرة المدن لا إلى خريطتها العمرانية فحسب، مبينًا أن الشركة تركّز على صناعة التجارب الحضرية التي تتقاطع فيها الثقافة والترفيه والتسوق والسكن في مكان واحد.