"اجدان" تحقق مبيعات تفوق المليار ريال في سيتي سكيب 2025 مع توقيع شراكات استراتيجية وإطلاق مشاريع نوعية
اختتمت "اجدان للتطوير العقاري" مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2025 بالرياض بتحقيق مبيعات تجاوزت المليار ريال، مع إغلاق مبيعات ثلاثة مشاريع بالكامل (داره الفرسان 1، داره المدينة، وداره قمره)، واكتمال 70% من مبيعات البرج الثاني من وجهة انفنيتي، في مؤشر واضح على ثقة السوق في مشاريعها المبتكرة.
وأطلقت الشركة خلال المعرض أكثر من 2,600 وحدة سكنية متاحة للتملك والاستثمار، من أصل أكثر من 9,000 وحدة قيد التطوير حاليًا، ضمن محفظتها المتنوعة من المشاريع السكنية والمتعددة الاستخدامات.
وتجاوزت قيمة الاستثمارات للمشاريع الُمشاركة في المعرض 24 مليار ريال، فيما بلغت إجمالي قيمة التطوير للمشاريع المُعلنة نحو 13 مليار ريال، ما يعكس طموح "اجدان" في تقديم مشاريع نوعية تعزز جودة الحياة وتلبي تطلعات المستثمرين والعملاء على حد سواء.
وفي تعليقه على هذه النتائج، أكد المهندس محمد العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة "اجدان للتطوير العقاري"، أن هذه المشاركة تعكس رؤية الشركة الاستراتيجية نحو بناء وجهات حضرية تُضاف إلى ذاكرة المدن لا إلى خريطتها العمرانية فحسب، مبينًا أن الشركة تركّز على صناعة التجارب الحضرية التي تتقاطع فيها الثقافة والترفيه والتسوق والسكن في مكان واحد.
وأشار العتيبي إلى أن الاتفاقيات التي أبرمتها "اجدان" خلال المعرض تؤسس لمرحلة نمو أكبر تتجاوز حدود التطوير العقاري التقليدي، وتدعم مستهدفات رؤية 2030 في جودة الحياة وتطوير المشهد الحضري للمدن السعودية.
وقد انطلقت مشاركة "اجدان" في المعرض بتوقيع اتفاقية تسهيلات مع البنك الأول لتمويل عدد من مشاريعها الاستراتيجية، في خطوة تعزز قدرتها على تنفيذ مشاريع نوعية بتسارع أكبر، بما يرسخ مكانتها كمطور وطني مؤثر في القطاع العقاري. كما وقعت مذكرة تفاهم مع البنك العربي لتقديم حلول تمويلية لعملاء المشاريع، أعقبها توقيع مذكرة تفاهم مع (SNB)، تُتيح تسهيلات مرنة للمستفيدين، ما يمثل توجهًا متكاملًا لدعم تجربة العميل من مرحلة الشراء وحتى التملك.
وخلال المعرض، أعلنت "اجدان" عن تطوير مشروع حضري متعدد الاستخدامات بقيمة 3.8 مليار ريال عبر صندوق استثماري بالشراكة مع حديقة الملك سلمان وسدكو كابيتال. ويمتد المشروع على مساحة تتجاوز 106 آلاف متر مربع في قلب الرياض، ليشكل وجهة مستدامة تجمع الثقافة والترفيه والمجتمع في تصميم حديث يعكس مكانة العاصمة كمدينة عالمية للمستقبل.
وفي خطوة لتعزيز قيمة التجارب العمرانية، وقعت "اجدان" اتفاقية شراكة مع المكتب العالمي SOM ليكون الاستشاري الرئيسي لمشاريعها النوعية في الرياض، في إطار توجه الشركة لتطبيق معايير تصميم عالمية في الوجهات المتكاملة. كما أعلنت عن شراكة أخرى مع شركة Gensler العالمية كاستشاري لتصميم عدد من الوجهات النوعية والسياحية، والتي ستشكل معالم معمارية بارزة في المملكة، ما يدعم توجه "اجدان" نحو صناعة أيقونات حضرية جديدة.
وفي سياق تطوير تجارب التسوق والترفيه التي تضيف قيمة إلى وجهاتها، وقعت "اجدان" اتفاقية مع Flames of Al-Yamama لإطلاق علامات تجارية تساهم في إثراء التجربة التجارية داخل مشاريعها النوعية. وأعقب ذلك توقيع شراكة مع Pausa لتقديم تجربة ترفيهية مبتكرة داخل وجهات الشركة. كما أعلنت عن اتفاقية مع Apparel Group لإضافة علامات تجارية مميزة تسهم في تعزيز تجربة التسوق والترفيه في مشاريع "اجدان" المستقبلية.
وفي إطار تطوير أدوات مبتكرة في عرض المشاريع والتفاعل مع العملاء، وقعت "اجدان" اتفاقية مع TRI ARMS، بهدف ابتكار أدوات تسويقية ونظم المجسمات الرقمية التفاعلية التي تقدم تجربة أكثر واقعية، وتساعد العملاء على تصور تفاصيل المشاريع قبل شرائها. وفي خط موازٍ لتعزيز محفظتها الاستثمارية، أعلنت الشركة عن توقيع اتفاقية بيع وشراء مع شركة مهاد للتطوير العقاري لاقتناء أراضٍ بقيمة تتجاوز 100 مليون ريال في "صناعية الشرق"، في خطوة استراتيجية لدعم توسّعها في مناطق جديدة.
وامتدادًا للشراكات القائمة، أعلنت "أجدان" عن تجديد تعاونها مع مجموعة المهيدب لتطوير وجهة نوعية جديدة على الواجهة البحرية في مدينة الخبر، على مساحة تزيد على 26,600 متر مربع، تتضمن أنشطة سكنية وتجارية ومكتبية، ضمن سلسلة مشاريعها الساحلية التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة من خلال وجهات تمتزج فيها التجربة الترفيهية بالسكن العصري والتراث الحضري البحري.
وبهذه الشراكات والتحالفات، تمضي "اجدان" نحو ترسيخ مكانتها كمطور وطني يقود صناعة وجهات حضرية متكاملة تدعم جودة الحياة وتزيد من جاذبية الاستثمار العقاري في المملكة.