3 عرب سيجتمعون في الفضاء.. "النيادي" يترقب اللحظة التاريخية ويوجِّه رسالته إلى السعوديين

في الوقت الذي يتأهب فيه رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني لرحلتهما التاريخية، يترقب رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وصولهما؛ ليصبحوا أول 3 عرب يجتمعون في الفضاء لأول مرة في التاريخ.
وأبدى رائد الفضاء الإماراتي حماسه وترقبه للحظة التاريخية باجتماع 3 عرب في الفضاء، كما شارك متابعيه بصورة للسعودية من محطة الفضاء الدولية.
وكتب "النيادي" على حسابه في "تويتر": "على خطى أول رائد فضاء عربي، الأمير سلطان بن سلمان آل سعود، تنطلق أول مهمة لرائدَي فضاء سعوديَّين إلى محطة الفضاء الدولية".
مضيفًا: "أترقب انطلاقهما، واللحظات التي سنصبح فيها أول 3 عرب يجتمعون في الفضاء. أتمنى للزميلَين كل التوفيق، وأشارككم هذه الصورة التي التقطتها للمملكة العربية السعودية".
ويُعد سلطان النيادي أول عربي ينطلق في مهمة فضائية طويلة، وكان قد غادر إلى محطة الفضاء الدولية في مطلع مارس في صاروخ "فالكون 9" من شركة "سبايس إكس". كما بات "النيادي" أول عربي يسير في الفضاء بعد أن غادر محطة الفضاء الدولية لنحو ست ساعات وثلاثين دقيقة، وذلك في أول عملية سير في الفضاء لرائد فضاء عربي على الإطلاق.
من المنتظر أن يُجري الطاقم الفضائي السعودي 11 تجربة علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، وثلاث تجارب توعوية تعليمية، يشارك فيها 12 ألف طالب في 42 موقعًا بالسعودية عبر الأقمار الاصطناعية.
وتأتي الرحلة الطموحة كجزء من برنامج السعودية لرواد الفضاء، الذي أطلقته الهيئة العامة للفضاء، ويهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة؛ لخوض رحلات فضائية طويلة وقصيرة المدى، والمشاركة في التجارب العلمية، والأبحاث الدولية، والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميًّا، والإسهام في الأبحاث التي تصب في صالح خدمة البشرية في عدد من المجالات ذات الأولوية، مثل الصحة، والاستدامة، وتكنولوجيا الفضاء.