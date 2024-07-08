سكان "آل ختارش" بـ"بحر أبو سكينة" يشكون وعورة "طريق الجماء": تسبَّبت في حوادث وانقلاب مركبات

شكا مرتادو طريق "الجماء" بآل ختارش، التابع لمركز "بحر أبو سكينة" غرب عسير من وعورة الطريق الذي يخدم عددًا من القرى، بينها قرى الباطن والهيجاء وسبيعة ومقلمن، ومدرستا الخندق وابتدائية الباطن للبنات، وجامع الشهيد بالباطن.
وقالوا إن وعورة الطريق وشدة انحداره تسببتا في أكثر من عشرة حوادث، جُلّها انقلاب.
وأكدوا لـ"سبق" أنهم تقدموا بطلبات عدة لبلدية "بحر أبو سكينة"؛ لإصلاح الطريق، منها الطلب رقم ٢٩٦٩٥ بتاريح ٢١/ ٢١٤٤١، والطلب رقم ٥٦٦٤٢ بتاريخ ٤/ ١١/ ١٤٤٤، إلا أنه لم يتم التفاعل معها.
وأشاروا إلى أن المسافة المراد إصلاحها لا تتجاوز ٣٠٠ متر تقريبًا، وقد تسببت في عدد من الحوادث المرورية، خاصة حوادث الانقلاب؛ بسبب تكسُّر وضيق وانحدار الطريق الرئيسي لقرى الباطن وسبيعة ومودية، وغيرها من القرى الفرعية التي يرتادها ما لا يقل عن ١٠ آلاف نسمة من سكان القرى ومرتادي مدرستَي الخندق والباطن من معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات، ووسائل نقل تلك المدارس.
وطالبوا الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، بالتدخل لمعالجة الوضع القائم الذي يهدد أرواح السكان ومرتادي الطريق.