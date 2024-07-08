سكان "آل ختارش" بـ"بحر أبو سكينة" يشكون وعورة "طريق الجماء": تسبَّبت في حوادث وانقلاب مركبات

وأشاروا إلى أن المسافة المراد إصلاحها لا تتجاوز ٣٠٠ متر تقريبًا، وقد تسببت في عدد من الحوادث المرورية، خاصة حوادث الانقلاب؛ بسبب تكسُّر وضيق وانحدار الطريق الرئيسي لقرى الباطن وسبيعة ومودية، وغيرها من القرى الفرعية التي يرتادها ما لا يقل عن ١٠ آلاف نسمة من سكان القرى ومرتادي مدرستَي الخندق والباطن من معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات، ووسائل نقل تلك المدارس.