"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع مساعداته الإنسانية على المتضررين الفلسطينيين في قطاع غزة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإنسانية على المتضررين الفلسطينيين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، حيث جرى أمس توزيع 500 سلة غذائية على النازحين في مراكز الإيواء بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، استفاد منها 3,500 نازح.
وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
وقام المركز اليوم بتوزيع سلال غذائية في القطاع 22 بمقاطعة توجنين في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، استفاد منها 6.072 فرداً من الفئات المحتاجة، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني في جمهورية موريتانيا الإسلامية للعام 1445هـ.
يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 7.772 سلة غذائية يستفيد منها 48.000 فرد، وسيتم توزيع هذه السلال الغذائية للمستحقين خلال الشهر الفضيل في القطاع 22 بمقاطعة توجنين.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتقديم العون الغذائي للشعوب والدول المحتاجة والمتضررة أينما كانوا خلال شهر رمضان المبارك.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 400 سلة غذائية في منطقة بيلو بولة بجمهورية الجبل الأسود، استفاد منها 2.000 فرد من الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني بالجبل الأسود للعام 1445هـ.
يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 8.700 سلة غذائية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منها الفئات الأكثر احتياجاً هناك خلال شهر رمضان المبارك.
ويأتي ذلك امتداداً للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانوا خلال شهر رمضان المبارك.
فيما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 400 سلة غذائية للأسر المحتاجة في منطقة تونجيبارا التابعة لمحافظة غوبلغنج بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 2.000 فرد، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام ببنغلاديش للعام 1445هـ.
يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 15.700 سلة غذائية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منها الأسر الأكثر احتياجاً خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة من المشاريع الإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة في الدول والشعوب حول العالم والتخفيف من معاناتهم.
ووزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.742 سلة غذائية في مناطق ماتوتو وراتوما ولانسانايا بمدينة كوناكري في جمهورية غينيا، استفاد منها 12.194 فرداً من الفئات المحتاجة، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني في جمهورية غينيا للعام 1445هـ.
يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 6.270 سلة غذائية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منها الأسر الأكثر احتياجاً خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة في حول العالم بمختلف أشكال الدعم الإغاثي.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 400 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجاً في منطقة إيكورهوليني بجمهورية جنوب إفريقيا، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" في جمهورية جنوب إفريقيا لعام 1445هـ.
وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة الدول ذات الاحتياج وتوفير الأمن الغذائي لها.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.400 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجاً والنازحة في محلية تندلتي بولاية النيل الأبيض في جمهورية السودان، استفاد منها 13.970 فرداً، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.