مركز الملك سلمان يقدّم مساعدات غذائية وطبية لأكثر من 17 ألف مستفيد في 3 دول

وفي محافظة حجة اليمنية، قدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز خدماتها العلاجية لـ (226) مستفيدًا خلال أسبوع في مديرية عبس، شملت عيادات مكافحة الأمراض الوبائية، والحالات الطارئة، والباطنية، بالإضافة إلى قسم التوعية، والخدمات التمريضية، والتضميد، وصرف الأدوية وتنفيذ أنشطة التخلص من النفايات.