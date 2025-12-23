مركز الملك سلمان يقدّم مساعدات غذائية وطبية لأكثر من 17 ألف مستفيد في 3 دول

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده الإغاثية في عدد من الدول، عبر توزيع المساعدات الغذائية والتمور، وتقديم الخدمات الطبية، ضمن مشاريعه الإنسانية لدعم الفئات الأشد حاجة حول العالم.
ففي لبنان، وزّع المركز (1.012) سلة غذائية و(1.012) كرتون تمر على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في منطقتي البقاع الأوسط والبقاع الغربي، استفاد منها (5.060) فردًا، وذلك ضمن مشروعي توزيع المساعدات الغذائية والتمور في الجمهورية اللبنانية.
وفي جمهورية تشاد، سلّم المركز (705) كراتين تمر للاجئين القادمين من السودان إلى مخيم مرئة صابري بإقليم وادي فيرا، وذلك في إطار مشروع توزيع (800) طن من التمور لدعم الأسر المحتاجة في المناطق المتأثرة.
أما في اليمن، فقد وزّع المركز (2.000) كرتون تمر في مديريتي حديبوة وقلنسية بمحافظة أرخبيل سقطرى، استفاد منها (12.000) فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2025.
وفي محافظة حجة اليمنية، قدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز خدماتها العلاجية لـ (226) مستفيدًا خلال أسبوع في مديرية عبس، شملت عيادات مكافحة الأمراض الوبائية، والحالات الطارئة، والباطنية، بالإضافة إلى قسم التوعية، والخدمات التمريضية، والتضميد، وصرف الأدوية وتنفيذ أنشطة التخلص من النفايات.
وتأتي هذه الجهود ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين، وتعزيز الاستجابة الإنسانية في الدول الأكثر تأثرًا.