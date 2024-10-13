رئيس جمهورية القمر المتحدة يدعو إلى انتخابات تشريعية ومحلية ‏

دعا رئيس جمهورية القمر المتحدة، عثمان غزالي، إلى انتخابات تشريعية ومحلية في بلاده في يناير 2025.
ووقّع الرئيس غزالي بهذا الشأن، مرسومًا يقضي بدعوة الناخبين للجولة الأولى من الانتخابات التشريعية يوم الأحد 12 يناير 2025؛ على أن تُجرى الجولة الثانية من الانتخابات في 16 فبراير 2025، بالتزامن مع الانتخابات المحلية، وسيقدم المترشحون ملفاتهم إلى اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة وفروعها المحلية، في الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر المقبل.
وتبدأ الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية في الفترة بين ديسمبر من العام الجاري، وتنتهي في يناير من العام المقبل 2025.