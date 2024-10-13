محليات

رئيس جمهورية القمر المتحدة يدعو إلى انتخابات تشريعية ومحلية ‏

عثمان غزالي
عثمان غزالي
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دعا رئيس جمهورية القمر المتحدة، عثمان غزالي، إلى انتخابات تشريعية ومحلية في بلاده في يناير 2025.‏

ووقّع الرئيس غزالي بهذا الشأن، مرسومًا يقضي بدعوة الناخبين للجولة الأولى من ‏الانتخابات التشريعية يوم الأحد 12 يناير 2025؛ على أن تُجرى الجولة الثانية من الانتخابات في 16 ‏فبراير 2025، بالتزامن مع الانتخابات المحلية، وسيقدم المترشحون ملفاتهم إلى اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة وفروعها المحلية، في ‏الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر المقبل.‏

وتبدأ الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية في الفترة بين ديسمبر من العام الجاري، وتنتهي في يناير من العام المقبل ‏‏2025‏‎.‎

الرئيس عثمان غزالي

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