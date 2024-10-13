رئيس جمهورية القمر المتحدة يدعو إلى انتخابات تشريعية ومحلية ‏

ووقّع الرئيس غزالي بهذا الشأن، مرسومًا يقضي بدعوة الناخبين للجولة الأولى من ‏الانتخابات التشريعية يوم الأحد 12 يناير 2025؛ على أن تُجرى الجولة الثانية من الانتخابات في 16 ‏فبراير 2025، بالتزامن مع الانتخابات المحلية، وسيقدم المترشحون ملفاتهم إلى اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة وفروعها المحلية، في ‏الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر المقبل.‏