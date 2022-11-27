شاهد.. خدعة بصرية لشخص يقف في الهواء تجذب زوار بوليفارد وورلد بموسم الرياض‏

وتفصيلاً، يستمتع زوار المنطقة باستخدام القوارب والغواصات في الرياض، على ضفاف أكبر بحيرة صناعية في العالم في منطقة "بوليفارد وورلد"، كما يستمتع الزوار بالتنقل سيرًا على أقدامهم وسط ثقافات 10 دول، في مكان واحد وهي "أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا الإيطالية ."