شاهد.. خدعة بصرية لشخص يقف في الهواء تجذب زوار بوليفارد وورلد بموسم الرياض‏

جذبت خدعة بصرية لشخص يقف في الهواء زوار منطقة "بوليفارد وورلد" التي تعد أيقونة التجارب العالمية ومنطقة الترفيه الكبرى في موسم الرياض 2022 م، إذ تعلق الصغار والكبار بالشخص المتدلي في الهواء الذي كان مستندًا في ثبات إلى حائط إعلاني، بينما كانت تدور في أذهانهم تساؤلات لكشف سر الخدعة.
وتفصيلاً، يستمتع زوار المنطقة باستخدام القوارب والغواصات في الرياض، على ضفاف أكبر بحيرة صناعية في العالم في منطقة "بوليفارد وورلد"، كما يستمتع الزوار بالتنقل سيرًا على أقدامهم وسط ثقافات 10 دول، في مكان واحد وهي "أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا الإيطالية ."
ويطلع الزوار خلال رحلتهم على ثقافات متنوعة، ومشاهد مقتبسة من ميادين ومجسمات عدة دول حول العالم، والتي تقدم تجاربها للزوار من خلال المطاعم والأسواق والفنون من ثقافات تلك الدول ليعيشوا تجارب من حول العالم، يتنقلون فيها بين سحر الشرق وغموض الغرب، وأجواء الشمال وخبايا الجنوب.
ويستمتع زوار منطقة "بوليفارد وورلد" في رحلتهم بين تلك المنطقة وبوليفارد سيتي تليفريك بطول 1.2كم، برؤية أكبر بحيرة صناعية في العالم، أحد أبرز أماكن الترفيه الخلابة في موسم الرياض وإطلالة رائعة على فعاليات المنطقة، حتى يصلوا إلى الواجهة الشمالية في بوليفارد رياض سيتي.
ويعمل "التليفريك" الذي يحتوي على 40 عربة، على مدار 8 ساعات متواصلة يوميًا من الساعة الـ4 مساء، وحتى الساعة الـ 12 ليلاً بفريق احترافي مجهز بأحدث أنظمة السلامة والتشغيل.
وتعد "بوليفارد وورلد" منطقة ترفيهية من الدرجة الأولى للعوائل والأفراد، جمعت تجارب وثقافات 10 دول حول العالم في مكان واحد يوفر للزوار فعاليات هي الأولى من نوعها في الموسم، تتضمن أكبر بحيرة صناعية في العالم، بقوارب للتنقل بين المدن عبر 11 محطـة، إضافة إلى تجربة إيريا 15 القادمة من لاس فيغاس، وأكبر مسرح كروي في العالم "ذا سفير" مع مدينة مخصصة لعشاق الألعاب ومحبي الحماس والإثارة والتجارب الترفيهية المتناسبة مع مختلف الفئات العمرية للزوار.
وتتيح "بوليفارد وورلد" للزوار خيارات ترفيهية مميزة، مثل قرية كومبات، وقرية سوبر هيرو، إضافةً إلى تجارب بوليفارد بير، وديسكفري، ومونوبولي الواقعية، وايريا15، ونينجا ووريورز، وفان زون المخصصة للأطفال واحتياجاتهم الترفيهية.
ويمكن حجز التذاكر للدخول إلى المنطقة من خلال الرابط .