"نحو أفق رقمي واعد".. تنظيم النسخة الأولى من "ملتقى الحكومة الرقمية"

تُنظّم هيئة الحكومة الرقمية "ملتقى الحكومة الرقمية 2022" تحت شعار "نحو أفق رقمي واعد"، يوم الأربعاء 16 نوفمبر القادم، بمدينة الرياض، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وبحضور عدد من الوزراء، ونخبة من الخبراء والمختصّين، وصنّاع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.
ويهدف الملتقى، في نسخته الأولى، إلى إبراز إنجازات الحكومة الرقمية، واستعراض قصص نجاحها محليًّا ودوليًّا، وتمكين أقطاب المجتمع الرقمي من اللقاء والتواصل وتبادل الخبرات وبناء الشراكات ومشاركة التجارب، ومناقشة التحديات وبحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة، واستعراض التوجهات المستقبلية للحكومات الرقمية، وبحث الفرص الاستثمارية في القطاع الرقمي بالمملكة.
وقال محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان: تنظيم ملتقى الحكومة الرقمية بنسخته الأولى؛ يأتي في ضوء مكانة وريادة المملكة رقميًّا وفقًا للتوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، لمواصلة رحلة التحول الرقمي، وتمكين كافة الجهات الحكومية من رفع كفاءة الخدمات الرقمية التي تُساهم في تحسين تجربة المستفيدين وتطوير جودة الحياة وزيادة التنافسية.
وأضاف: الملتقى يناقش عددًا من المحاور المرتبطة بالتحول الرقمي وأثره؛ من خلال مجموعة من الجلسات الحوارية، وورش العمل؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية في القطاع الرقمي، والتحديات التي تواجه المجتمعات الرقمية في بيئة الأعمال، بالإضافة إلى أن الملتقى يستعرض أبرز التجارب الناجحة التي ساهمت في تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
وأردف "الصويان": الملتقى سيشهد إعلان نتائج قياس التحول الرقمي العاشر 2022م الذي يهدف بشكل أساسي إلى تشجيع وتمكين الجهات الحكومية من تسريع التحول الرقمي وفق معايير تضمن كفاءة وفعالية الخدمات الرقمية للجهات الحكومية.
كما سيتم استعراض أبرز المنتجات الحكومية الرقمية وعدد من الإطلاقات الجديدة.
ويشهد الملتقى عقد اجتماع اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى تكريم الفائزين بجائزة الحكومة الرقمية، والتي تعمل على تحفيز الجهات الحكومية في المملكة لتبنّي أعلى المعايير المحلية والعالمية أثناء رحلة التحول الرقمي، لرفع كفاءة العمل الحكومي من خلال ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في استخدام التقنيات الحديثة، وتقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وفعالية تساهم في تحسين تجربة المستفيدين.