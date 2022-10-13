"نحو أفق رقمي واعد".. تنظيم النسخة الأولى من "ملتقى الحكومة الرقمية"

وأضاف: الملتقى يناقش عددًا من المحاور المرتبطة بالتحول الرقمي وأثره؛ من خلال مجموعة من الجلسات الحوارية، وورش العمل؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية في القطاع الرقمي، والتحديات التي تواجه المجتمعات الرقمية في بيئة الأعمال، بالإضافة إلى أن الملتقى يستعرض أبرز التجارب الناجحة التي ساهمت في تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.