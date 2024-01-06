752 عقدًا و14 ألف مخالفة.. عام من "إنجازات أمانة الباحة" ترصده الأرقام

وتمكنت الأمانة من صيانة 4431100 متر مربع من المساحات الخضراء، و3847333 متراً مربعاً لصيانة الشوارع، وأكثر من 60 ألف عمود تم تغيير إنارتها إلى LED، و1247416 متراً مربعاً من مساحة صيانة الأرصفة المتهالكة، كما رفعت الأمانة خلال العام الماضي أكثر من 2 مليون نفايات، و1865334 مليون من كميّات مخلفات البناء والهدم، وأكثر من 580 ألف لتر من الرشّ والإصحاح البيئي, فيما تم إزالت 13088 متراً مربعاً الكتابات المشوهة، و9280 معالجة وضع حاويات نظافة داخل الأحياء، وإصلاح 84884 مترًا مكعبًا من حفر الشوارع.