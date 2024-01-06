752 عقدًا و14 ألف مخالفة.. عام من "إنجازات أمانة الباحة" ترصده الأرقام

استعرضت أمانة منطقة الباحة أبرز المنجزات والأرقام التي حققتها خلال العام الماضي 2023م.
وجاء في التقرير أن عام 2023م كان حافلاً بالإنجازات وتحقيق الخطط والإستراتيجيات واكتمال مؤشرات الأداء وفق المدى الزمني المحدد؛ حيث نجحت الأمانة خلال العام الماضي في طرح 1500 فرصة استثمارية مؤقتة ودائمة وقعت منها 752 عقداً، فيما بلغ عدد الحاضنات للبلدية 380 حاضنة، إضافة إلى تأجير أكثر من 190 ألف متر مربع لفعاليات مهرجان الصيف 2023م، كما فعلت الأمانة 24 خدمة إلكترونية، وتطبيقاً وموقعاً إلكترونياً وربط 4 أنظمة إلكترونية بين الأمانة والبلديات التابعة لها، فيما تم كشف أكثر من 2200 ثغرة أمنية والتعامل معها مباشرة.
كما أصدرت الأمانة خلال العام الماضي 3406 رخص بناء، و6803 رخص تجارية، و1703 تصاريح للحفريات، فيما تلقت 30599 بلاغاً أغلق منها 30038 بلاغاً، وبلغت الجولات الرقابية 55205 جولة على المحال والأسواق والمناشط والفعاليات، وأسفرت عن تحرير 14364 مخالفة وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، إلى جانب مصادرة وإتلاف 14294 كلجم من المواد غير الصالحة للاستهلاك.
وحققت إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام والجودة بإنتاج 350 مادة مرئية، و35 ألف صورة فوتوغرافية، و2300 لوحة وشاشات تفاعلية، و60 ألف تغريدة على منصة X, و24 لقاءً إعلامياً بالقنوات الإخبارية والإذاعية.
وتمكنت الأمانة من صيانة 4431100 متر مربع من المساحات الخضراء، و3847333 متراً مربعاً لصيانة الشوارع، وأكثر من 60 ألف عمود تم تغيير إنارتها إلى LED، و1247416 متراً مربعاً من مساحة صيانة الأرصفة المتهالكة، كما رفعت الأمانة خلال العام الماضي أكثر من 2 مليون نفايات، و1865334 مليون من كميّات مخلفات البناء والهدم، وأكثر من 580 ألف لتر من الرشّ والإصحاح البيئي, فيما تم إزالت 13088 متراً مربعاً الكتابات المشوهة، و9280 معالجة وضع حاويات نظافة داخل الأحياء، وإصلاح 84884 مترًا مكعبًا من حفر الشوارع.
واختتمت الأمانة تقريرها بالتأكيد على المضي قدماً في رؤيتها بالسعي نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة، كما أكدت عزمها على أن يكون عام 2024م عاماً لمواصلة الإنجازات وتحقيق المستهدفات والسعي الحثيث نحو زيادة الخدمات لأهالي وزوار المنطقة وتلبية تطلعاتهم ورغباتهم.