بنك التنمية الاجتماعية يرفع قرض الأسرة لـ100 ألف ريال وفق شروط

والقروض التي يقدِّمها بنك التنمية الاجتماعية هي: تمويل الزواج،‫ وهو برنامج التمويل المخصص لمساعدة الزوج في تخفيف أعباء الزواج‫. وتمويل الأسرة،‫ وهو برنامج التمويل المخصص لرب الأسرة أو عائلها لتلبية الاحتياجات الضرورية للأسرة. وتمويل الترميم،‫ وهو برنامج التمويل المخصص لإعادة تجديد أو صيانة أو إصلاح العيوب الإنشائية أو الطارئة، أو لغرض الإضافات أو التعديلات الضرورية للمنازل السكنية الخاصة‫.