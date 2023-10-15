"مستشفى الملك عبدالله ببيشة" يقدّم 644 ألف خدمة طبية وعلاجية بالنصف الأول من 2023م

وأوضح قسم الإحصاء بمستشفى الملك عبدالله ببيشة ، أن مركز خدمات التأهيل الطبي بالمستشفى قدّم خدماته لعدد 29374 مستفيداً ومستفيدة، وعدد 105053 فحص أشعة بجميع اقسامها في المستشفى، فيما استقبل المستشفى عدد 4265 مريضاً تم تنويمهم بالمستشفى، وقدّم مكتب خدمات التعاون الصحي بالمستشفى خدماته الطبية لعدد 1335 مستفيداً ومستفيدة، كما قدّم قسم التقارير الطبية بالمستشفى خلال النصف الأول من هذا العام عدد 4261 خدمة لمراجعي القسم، فيما استقبل قسم الطب الاتصالي عدد 5625 مستفيداً ومركز الاتصال بالمستشفى في الفترة نفسها عدد 5700 مستفيد ومستفيدة.