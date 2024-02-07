توقع اتفاقية شراكة بين "أسفار" و"ركاز" لإطلاق مشروع سياحي في الأحساء

وتلتزم شركتا أسفار وركاز بإنشاء معلم يثري السياحة في المنطقة، ويعزّز النمو الاقتصادي والنسيج المجتمعي، الذي سيحتوي على أكبر نافورة تفاعلية في العالم، وسيتضمن وسائل ترفيه حديثة، وسوقًا تقليديًّا قديمًا ومطاعم ومقاهي، وتضع هذه المبادرة الأحساء كوجهة لا بد من زيارتها؛ حيث تأسر الزوار بأهميتها الثقافية والترفيهية والضيافة، بما في ذلك الفلل والفنادق.