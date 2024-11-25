أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بصواعق.. إنذار أحمر من "الأرصاد" لمكة المكرّمة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، مجموعة من الإنذارات بالألوان البرتقالية والحمراء شملت منطقة مكة المكرّمة، حول حالة أمطارٍ متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بصواعقَ رعديّة ورياحٍ نشطة وانعدام الرؤية الأفقية.
ففي منطقة مكة المكرّمة، أصدر المركز إنذاراً باللون البرتقالي لحالة أمطارٍ متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية، وتجمُّع للمياه في كل من: جدة والليث والشعيبة وبحرة، حتى المساء.
وجدّد "الأرصاد" إنذاره باللون الأحمر لمكة المكرّمة لحالة أمطارٍ غزيرة مصحوبة برياحٍ شديدة السرعة وانعدامٍ في الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، في كل من: بحرة والجموم والعاصمة المقدّسة حتى نهاية اليوم.