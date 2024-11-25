أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بصواعق.. إنذار أحمر من "الأرصاد" لمكة المكرّمة

ففي منطقة مكة المكرّمة، أصدر المركز إنذاراً باللون البرتقالي لحالة أمطارٍ متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية، وتجمُّع للمياه في كل من: جدة والليث والشعيبة وبحرة، حتى المساء.