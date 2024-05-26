طقس بداية الأسبوع.. "الأرصاد": أمطارٌ رعديّة تطول 4 مناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.