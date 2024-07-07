الباحة.. تحرير 586 مخالفة للإجراءات الصحية وإغلاق 203 محال

وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الفِرَق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة، مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة؛ مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وستطبق جميع العقوبات من إغلاق للنشاط وفرض الغرامات المالية؛ داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات الصحية من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.