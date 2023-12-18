مدينة محمد بن سلمان غير الربحية ومجموعة stc تختتمان تحدي الميتاثون لتطوير عوالم الميتافيرس

اختتمت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، ومدينة محمد بن سلمان غير الربحية "مدينة مسك"، تحدي الميتاثون الذي يعد أول تحد من نوعه ضمن عالم الميتافيرس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث ركزت المنافسة على استكشاف ودعم المواهب السعودية الواعدة والمتخصصة في مجال التقنية، إضافة إلى دورها في اكتشاف آفاق جديدة ومبتكرة في مجال التقنيّات الصاعدة، وقد اقيمت المسابقة بالشراكة مع iot squared الرائدة في حلول إنترنت الأشياء، بجانب SCCC المختصة في تقنيات الحلول السحابية، و Saudi Data Community المسهل والداعم الرئيسي لمجتمع البيانات في المنطقة.
وقد شارك أكثر من 10,000 موهبة في المسابقة، وتم اختيار 70 مشاركاً من بينهم لتكوين 14 فريقاً. حيث قدمت هذه الفرق تجارب افتراضية في مجالات متنوعة مثل التعليم والتجزئة والسياحة والفعاليات الافتراضية. كما تم خلق هذه التجارب الافتراضية على منصة وطنية للميتافيرس وهي أول منصة من نوعها في المملكة والتي تستضيفها شركة .SCCC وقد اختتمت المنافسة بتقديم العروض في مدينة مسك "ملتقى المدينة City Hub" حيث قامت لجنة تحكيم متخصصة في تقييم التجارب المبتكرة التي قامت بها الفرق المشاركة على مدار الثلاثة أشهر الماضية.
يشار إلى أن مدينة مسك تلعب دوراً أساسياً في منظومة عمل مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، باعتبارها حاضنة متكاملة لتعزيز الابتكار والإبداع، مما يؤكد هذا الجهد التعاوني على الدور المحوري لمدينة مسك الوجهة النابضة بالحياة في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتأهيل قادة المستقبل. بدورها تعمل مجموعة stc، على تعزيز هذه الرحلة من خلال تمكين الفرق بحلول وخدمات متعددة، كالاستفادة من مكتبتها الرقمية بجانب تقديم الاستشارات والإرشادات من خبراء في التقنيات الناشئة، وصولاً إلى خلق مجتمع افتراضي يهدف لبناء تواصل فعال بين المشاركين والخبراء. وقد قدمت الشركات التابعة للمجموعة ممثلة بكل من iot squared و SCCC حلولها الداعمة لتنمية المهارات وإطلاق الإمكانات للمواهب السعودية.
وتتشارك مجموعةstc ومدينة مسك الرؤية لخلق بيئة ممكّنه للابتكار والتميز من خلال تحدي الميتاثون الذي يعد منصة للابتكار والتميز، حيث يتيح التحدي اكتشاف أفضل تجارب الميتافيرس التي تساهم في تطوير المستقبل التقني. كما يساهم التحدي في اكتشاف مجموعة من المواهب الواعدة في مجال التقنيات الناشئة، ليكون لها دور رائد في تمكين النمو المستدام في المجال الرقمي.