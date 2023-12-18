مدينة محمد بن سلمان غير الربحية ومجموعة stc تختتمان تحدي الميتاثون لتطوير عوالم الميتافيرس

اختتمت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، ومدينة محمد بن سلمان غير الربحية "مدينة مسك"، تحدي الميتاثون الذي يعد أول تحد من نوعه ضمن عالم الميتافيرس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث ركزت المنافسة على استكشاف ودعم المواهب السعودية الواعدة والمتخصصة في مجال التقنية، إضافة إلى دورها في اكتشاف آفاق جديدة ومبتكرة في مجال التقنيّات الصاعدة، وقد اقيمت المسابقة بالشراكة مع iot squared الرائدة في حلول إنترنت الأشياء، بجانب SCCC المختصة في تقنيات الحلول السحابية، و Saudi Data Community المسهل والداعم الرئيسي لمجتمع البيانات في المنطقة.