سمو محافظ الأحساء يزور فعاليات مهرجان "نقوش العقير"

يُذكر أن المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- اتخذ من العقير مقرًّا ‏لمقابلة الدبلوماسيين، وإجراء المفاوضات مع القوى الدولية السياسية في المنطقة، ويُعتبر أول ميناء بحري شرق المملكة على ساحل الخليج العربي، والبوابة الاقتصادية بداية تأسيس الدولة والمنفذ الرئيسي للوصول إلى شرق ووسط المملكة، وعملت الدولة على تطويره حينها عبر إنشاء: (الجمارك، والجوازات، والفرضة، ‏ومبنى الخان، ومبنى الإمارة، والحصن، والمسجد، وعين الماء، وبرج بو زهمول)، وكانت البضائع ‏والأغذية وغيرها تَرِد إلى قلب الجزيرة العربية والعاصمة الرياض عبر هذا الميناء المهم.