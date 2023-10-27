إمام المسجد النبوي: الله تعالى هو الكبير في ذاته وصفاته وهو الموصوف بالأكبر والكبرياء

وأضاف: المخلوقات لا يُحصِي عددها إلا الله تعالى ولا يدرك علومها غائبها وشاهدها إلا الله، قال تعالى: {عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ}، وإن من صفات الله الكلام وكلامه منعوت بالجلال والعظمة، قال صلى الله عليه وسلم: "إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خُضعانًا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا -للذي قال- الحقَّ، وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض".