"ريف السعودية": قطاع الورد يستهدف إنتاج مليارَي وردة بحلول 2026م

وأوضح البرنامج أنه استفاد منه (433) مستفيداً من المهتمين بقطاع الورد، مشيراً إلى دعمه عدداً من مشاريع القطاع، من أبرزها، إنشاء مدن للورد والنباتات العطرية بمنطقة جازان، وإنشاء مشاتل للورد والنباتات العطرية بمنطقتَي جازان والطائف، إضافة إلى بناء مصنع استخلاص للورد والنباتات في أبو عريش، وتوريد (4) عيادات متنقلة لتشخيص أمراض وآفات الورد والنباتات الطبية والعطرية، إلى جانب تقديم الدعم الاستشاري لتنفيذ المدارس الحقلية بتطبيق الذكاء الاصطناعي، وتوريد بيوت محمية وعمل مظلات زراعية وشبكات ري لمدن الورد والنباتات العطرية، وإنشاء وتجهيز معمل لزراعة الأنسجة لإنتاج ورد عالي الجودة بالرياض.