شارك الطلاب يومهم الأول .. محافظ الطائف يدشن انطلاقة العام الدراسي الجديد

دشّن الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز، محافظ الطائف، اليوم الأحد، انطلاقة العام الدراسي الجديد 1447هـ، وافتتح برنامج الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية بمدارس المحافظة، حيث شارك أبناءه الطلاب يومهم الدراسي، وشهد توزيع الكتب عليهم، وذلك بحضور مساعد وزير التعليم المهندس محمد بن ناصر الغامدي، والمدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، وذلك في مجمع القلت التعليمي.