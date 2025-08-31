شارك الطلاب يومهم الأول .. محافظ الطائف يدشن انطلاقة العام الدراسي الجديد

دشّن الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز، محافظ الطائف، اليوم الأحد، انطلاقة العام الدراسي الجديد 1447هـ، وافتتح برنامج الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية بمدارس المحافظة، حيث شارك أبناءه الطلاب يومهم الدراسي، وشهد توزيع الكتب عليهم، وذلك بحضور مساعد وزير التعليم المهندس محمد بن ناصر الغامدي، والمدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، وذلك في مجمع القلت التعليمي.
وافتتح محافظ الطائف برنامج الأسبوع بحضور الطلاب المستجدين، ثم تفقد المبنى المدرسي والفصول الدراسية، واستمع لأبنائه الطلاب، ودوّن كلمة الانطلاقة من أحد الفصول الدراسية. كما اطلع على أبرز البرامج والفعاليات المقدمة للطلاب المستجدين خلال الأسبوع التمهيدي.
وأشاد بالاستعداد المميز للمدارس، منوهاً بما لمسه من حرص تعليم الطائف على توفير متطلبات البداية الجادة للعام الدراسي في مختلف مدارس المحافظة، ومستوى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات وتزويدهم بالاحتياجات الضرورية التي تحقق أهداف الانطلاقة وتدعم انسيابية الأداء منذ اليوم الأول، متمنياً للجميع عاماً دراسياً حافلاً بالجد والاجتهاد.
وثمّن الدكتور سعيد الغامدي حرص سمو محافظ الطائف وتوجيهاته لتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات، معرباً عن شكره لسموه على حضوره انطلاقة العام الدراسي.