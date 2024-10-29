"التعاون الإسلامي": "تصويت الكنيست" على مشروع حظر "الأونروا" بالقدس الشرقية انتهاكٌ للقانون الدولي

وحذّرت المنظمة من تداعيات هذه الإجراءات الإسرائيلية على دور وكالة الأونروا في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، مؤكدةً أن مواصلة الاحتلال استهداف منشآت الوكالة وموظفيها وآلاف النازحين في مدارسها لن تغيّر من الوضع القانوني للأونروا، التي تتمتع بتفويض دولي بناءً على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.