"تعليم مكة" تعتمد حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية

اعتمد مدير الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة عبدالله بن سعد الغنام؛ نتيجة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة للعام الدراسي الحالي 1445هـ.
وأوضحت إدارة التعليم أن عدد المتقدمين لحركة النقل الداخلي من المعلمين والمعلمات بلغ 6531 متقدماً ومتقدمة، فيما بلغ عدد مَن شملهم النقل 3358 معلماً ومعلمة بنسبة بلغت 51.42%.
يُذكر أن الاستعلام عن نتيجة الحركة عبر حساب المعلم من خلال نظام نور، كما يمكن الاعتراض إلكترونياً عبر نظام نور لمدة 3 أيام من إعلان النتيجة.