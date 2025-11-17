انطلاق برنامج "تنوين 2025" في إثراء بـ8 معارض وشعار "صمّم ما لا يُرى"

بحضور نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات التصميم والإبداع، أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، إحدى مبادرات أرامكو السعودية، اليوم، النسخة الثامنة من برنامج "تنوين"، الذي يُقام خلال الفترة من 17 إلى 22 نوفمبر 2025، تحت شعار: "صمّم ما لا يُرى".
ويقدم البرنامج ستة أيام حافلة بالحوارات والتجارب التصميمية، تتخللها ثمانية معارض رئيسة تعيد رسم ملامح المشهد الإبداعي في المملكة والمنطقة، إلى جانب ورش عمل، وبرامج تخصصية بقيادة خبراء عالميين.
وأوضح رئيس وحدة الإبداع والابتكار في إثراء، سلطان البدران، خلال كلمة الافتتاح، أن "تنوين" هذا العام يركّز على ما هو غير مرئي في الممارسات التصميمية، ويسلط الضوء على الأبعاد الثقافية والاجتماعية للتصميم، مؤكدًا أن البرنامج يشهد توسعًا نوعيًّا في الشراكات والمحتوى، ما يعزز مكانته كمنصة رائدة محليًا وإقليميًا.
ويتضمن البرنامج فعاليات متنوعة، من أبرزها: "بصحبة خبير"، و"مجلس تنوين"، و"جولات تنوين" اليومية، بالإضافة إلى "سوق التصميم" الذي يعرض أعمالًا إبداعية محلية وعالمية مختارة.
ويُختتم البرنامج في 22 نوفمبر بحفل يستعرض أبرز مخرجات الفعاليات، ويكرم الشركاء والمبدعين، كما يشهد لحظة الإعلان عن الفائزين في تحديات "تنوين"، ويُختتم بكلمة تكشف ملامح نسخة عام 2026.