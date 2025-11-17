انطلاق برنامج "تنوين 2025" في إثراء بـ8 معارض وشعار "صمّم ما لا يُرى"

وأوضح رئيس وحدة الإبداع والابتكار في إثراء، سلطان البدران، خلال كلمة الافتتاح، أن "تنوين" هذا العام يركّز على ما هو غير مرئي في الممارسات التصميمية، ويسلط الضوء على الأبعاد الثقافية والاجتماعية للتصميم، مؤكدًا أن البرنامج يشهد توسعًا نوعيًّا في الشراكات والمحتوى، ما يعزز مكانته كمنصة رائدة محليًا وإقليميًا.