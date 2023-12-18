هدفت لإثراء الرسالة الوسطية للحرمين عالميًّا.. "الشيخ الجهني" يختتم زيارته إلى غينيا

وتأتي الزيارة الرسمية للشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، إمام وخطيب المسجد الحرام، لجمهورية غينيا ضمن برنامج زيارات أئمة الحرمين الشريفين، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع رئاسة الشؤون الدينية سعيًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في إيصال رسالة الإسلام المبنية على الوسطية والاعتدال، ورسالة الحرمين الشريفين الدينية، ومد الجسور عالميًّا باستثمار منزلة أئمة الحرمين الإسلامية؛ لما لهم من تأثير في نفوس المسلمين؛ لاختصاصهم بالإمامة والخطابة في المسجد الحرام والمسجد النبوي. وعززت هذه الزيارة رسالة الحرمين دينيًّا، وأبرزت مكانة السعودية إسلاميًّا، ضمن استراتيجيات رئاسة الشؤون الدينية لتعضيد دور أصحاب الفضيلة أئمة وخطباء المسجد الحرام والمسجد النبوي باستثمار مكانتهم في نفوس المسلمين، لما تضطلع به المملكة العربية السعودية من ريادة إسلامية وعالمية، وانعكاس لاهتمامها البالغ بشؤون المسلمين في أرجاء المعمورة.