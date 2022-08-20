الحد الفاصل بين الحر اللاهب والمعتدل.. "الزعاق": اليوم أول "سهيل"

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم السبت هو أول أيام موسم "سهيل"، وهو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل، ومدته 52 يوماً مقسّمة على أربعة نجوم، أولها الطرف وآخرها الصرفة.