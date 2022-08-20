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الحد الفاصل بين الحر اللاهب والمعتدل.. "الزعاق": اليوم أول "سهيل"

مدته 52 يوماً مقسّمة على أربعة نجوم.. ومعه يطول الليل ويقصر النهار
خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق
خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق
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سبق

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم السبت هو أول أيام موسم "سهيل"، وهو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل، ومدته 52 يوماً مقسّمة على أربعة نجوم، أولها الطرف وآخرها الصرفة.

وأضاف الزعاق، على حسابه بتويتر، أنه مع طلوع سهيل ينتعش البشر والشجر والحيوانات، وإذا رأينا سهيل بالجهة الجنوبية قبل شروق الشمس، يبرد الهواء والماء نسبياً، وتمتنع المواشي عن شرب الماء ليلاً وتحس بالراحة وتدر اللبن، وتهب الرياح الجنوبية الرطبة فتكسر حدة رياح السموم الحارة فتخضر الأشجار ويطول الليل ويقصر النهار.

خبير الأرصاد الجوية
موسم سهيل
خالد الزعاق

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