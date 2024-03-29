"إغاثي الملك سلمان" يُوزِّع آلاف السلال الرمضانية على المحتاجين بإندونيسيا وبنغلاديش وجنوب إفريقيا وألبانيا والجبل الأسود

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 450 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مدينة شكودرا بجمهورية ألبانيا، استفاد منها 2,250 فرداً بواقع 450 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضانية في ألبانيا للعام 1445هـ.
يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 5.300 سلة غذائية في 35 محافظة ألبانية يستفيد منها الأسر الأكثر احتياجاً خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة حول العالم والتخفيف من معاناتهم.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.079 سلة غذائية في منطقة جاوا الوسطى بجمهورية إندونيسيا، استفاد منها 4.620 فرداً من الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام الرمضاني في جمهورية إندونيسيا للعام 2024م، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للزكاة في إندونيسيا.
يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 7.965 سلة غذائية في مناطق جافا الغربية، وجاكرتا الشرقية، وجافا الوسطى، وبانتن، يستفيد منها 4.700 فرد.
وتأتي هذه المساعدات امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 400 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مدينة موغالي بجمهورية جنوب إفريقيا، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني في جمهورية جنوب إفريقيا لعام 1445هـ.
وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.
وفي ذات السياق وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 100 سلة غذائية في مدينة روجايي بجمهورية الجبل الأسود، استفاد منها 500 فرد من الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضانية بجمهورية الجبل الأسود للعام 1445هـ.
يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 8.700 سلة غذائية، تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منها الفئات الأكثر احتياجاً هناك خلال شهر رمضان المبارك.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة في شتى بقاع الأرض، والتخفيف من معاناتهم خلال شهر رمضان المبارك.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حقائب إيوائية في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، استفادة منها 11 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة المنفذ في الجمهورية اليمنية.
ونوه القائم بأعمال مدير مكتب الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين محمد باجبير خلال التوزيع، عن دور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المشاريع التي يستفيد منها المحتاجون والمتضررون من أبناء الشعب اليمني، مؤكداً أن المركز يقدم المساعدات للنازحين في محافظة حضرموت بشكل دائم.
كما عبر النازحون عن سعادتهم الكبيرة وشكرهم وتقديرهم لمركز الملك سلمان على استجابته الإنسانية في تقديم المساعدات الإيوائية التي أسهمت في تخفيف معاناتهم.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم، للتخفيف من معاناتهم.
وقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 500 سلة غذائية للأسر المحتاجة في مناطق خيراش وصات مهور وبابنا بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 2.500 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني ببنغلاديش للعام 1445هـ.
يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 15.700 سلة غذائية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منها الأسر الأكثر احتياجاً خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.
ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم؛ لدعم الأمن الغذائي وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء خلال شهر رمضان المبارك.
ويواصل إسعاف "سبل السلام" في مدينة المنية وشمال لبنان، تلبية المهمات في إطار جهود الاستجابة لمتطلبات المرضى والمصابين، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع بلدية المنية، حيث تم تنفيذ 62 مهمة خلال الأسبوع الماضي، اشتملت على إسعاف ونقل المرضى والجرحى من المستشفيات وإليها، استفاد منها اللاجئون السوريون والمجتمع المستضيف.
يأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الخدمات الطبية والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.