"إغاثي الملك سلمان" يُوزِّع آلاف السلال الرمضانية على المحتاجين بإندونيسيا وبنغلاديش وجنوب إفريقيا وألبانيا والجبل الأسود

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.079 سلة غذائية في منطقة جاوا الوسطى بجمهورية إندونيسيا، استفاد منها 4.620 فرداً من الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام الرمضاني في جمهورية إندونيسيا للعام 2024م، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للزكاة في إندونيسيا.