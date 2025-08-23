مركز الملك سلمان يواصل دعم غزة.. توزيع آلاف السلال الغذائية على الأسر المحتاجة

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني، حيث تم توزيع آلاف السلال الغذائية على الأسر المحتاجة في وسط القطاع.
وبالتعاون مع المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ للمركز في غزة، تم منح الأولوية في التوزيع للأسر التي تعيلها نساء والعائلات التي يزيد عدد أفرادها عن خمسة، في خطوة تهدف إلى الوصول للفئات الأكثر تضررًا من الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المملكة المستمرة في التخفيف من معاناة السكان، خصوصًا في مجال الأمن الغذائي، في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة دخول غزة رسميًا في مرحلة المجاعة، نتيجة النقص الحاد في المواد الأساسية بفعل الحرب والحصار.
وأعربت الأسر المستفيدة عن امتنانها العميق للمملكة العربية السعودية، مؤكدين أن هذه المساعدات تمثل طوق نجاة حقيقي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.