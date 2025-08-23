مركز الملك سلمان يواصل دعم غزة.. توزيع آلاف السلال الغذائية على الأسر المحتاجة

وبالتعاون مع المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ للمركز في غزة، تم منح الأولوية في التوزيع للأسر التي تعيلها نساء والعائلات التي يزيد عدد أفرادها عن خمسة، في خطوة تهدف إلى الوصول للفئات الأكثر تضررًا من الأزمة الإنسانية المتفاقمة.