"300" نوع من الطيور البحرية تختار سواحلَ تبوك موطنًا لهجرتها الموسمية

ويضمُّ الشريطُ الساحلي لمنطقة تبوك، الممتدّ على طول 700 كم؛ طبيعةً متنوعة بها الكثير من البيئات الرملية والطينية والصخرية، التي تُعدُّ محطة عبور وتكاثر لهذه الطيور. ونظرًا لأهمية هذه الكائنات فإن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وضع قوانين صارمة لحمايتها؛ مما أسهم في ضمان سلامة النظم البيئية على السواحل؛ لما لها من أهمية بالغة للبيئة والتنوع الأحيائي. وعمل المركز، كما تشير البيانات الصادرة منه، على إكثار الأنواع المهدّدة بالانقراض، وإعادة توطينها في بيئتها الطبيعية، فأصبحت الطيور تُشاهَد بأعداد كبيرة، ليس في الأماكن المنعزلة فحسب كـ"الجزر البحرية وأعالي الجبال"؛ بل في الشواطئ التي غالبًا ما يرتادها البشر؛ لتُضفي إلى جانب أهميتها في إحداث التوازن البيئي الذي تنشط فيه وتتكاثر، بعدًا آخر يكمن في جمال مشاهدتها وهي تجوب المكان متنقلةً بين البرّ والبحر، وسهول المنطقة وجبالها؛ ومن أهمها: طائر العقاب النساري، والنورس الفاحم، وطائر الخرشنة، والنورس الأرميني، وقطقاط الرمل، وطائر البلشون، إلى جانب الأسراب المختلفة من الطيور المهاجرة والمستوطنة.