البريكان يدشن كتابه "حتى لا تغضب الأرض".. ويهديه للمكتبة السعودية

وأضاف: "لأن المملكة دولة كبيرة ومحورية في منطقة الشرق الأوسط والعالم؛ لم تنتظر أن تشارك في مبادرات تعلن عنها دولة أو منظمة ما، وإنما بادرت هي بتلك المبادرات العملاقة، وهذا ما أشار إليه الكتاب صراحة". وقال: "بمجرد الإعلان عن المبادرات، سارعت دول العالم والمنظمات الدولية لتثمين دور المملكة في برامج حماية البيئة على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، من خلال التفكير من خارج الصندوق، وتفعيل برامج وآليات إيجابية، تحمي كوكب الأرض من الأخطار المحدقة به.