مهرجان سفاري بقيق يحتفل بـ"يوم العلَم" بتنظيم مسيرة هجانة وفرسان

من جانبه، رفع محافظ بقيق زيد بن محمد أبوطالب، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وإلى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، بمناسبة "يوم العلَم".