مهرجان سفاري بقيق يحتفل بـ"يوم العلَم" بتنظيم مسيرة هجانة وفرسان

احتفى مهرجان سفاري بقيق، أمس السبت، بـ"يوم العلَم"؛ بتنظيم مسيرة هجانة وفرسان يحملون الأعلام السعودية، ويرددون الأناشيد والأهازيج الوطنية على امتداد 12 كيلومترًا.
وقد بدأت المسيرة من جوف بني هاجر بمحافظة بقيق، حتى وصلت إلى موقع مهرجان سفاري بقيق، بمشاركة 63 فارسًا وهجانًا.
من جانبه، رفع محافظ بقيق زيد بن محمد أبوطالب، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وإلى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، بمناسبة "يوم العلَم".
وقال "أبوطالب": بمناسبة "يوم العلَم" جرى تنظيم مسيرة من الهجانة والفرسان يحملون الأعلام السعودية ويرددون الأناشيد والأهازيج الوطنية؛ احتفالًا بتلك الذكرى الوطنية الغالية؛ إظهارًا لمكانته في نفوس المواطنين ولمشاركة المواطنين وزوار مهرجان سفاري بقيق، هذه المناسبة.
وأضاف: إن المسيرة بدأت من نادي الهجن من جوف بني هاجر، والتي تبنّاها رئيس نادي الهجن الشيخ حمد بن ناصر، مع الشركة المنظمة للمهرجان، وصولًا إلى موقع مهرجان بقيق، على مسافة 12 كيلومترًا.
وتابع: نُظمت هذه المسيرة بمشاركة 63 فارسًا وهجانًا، ولقيت تفاعلًا كبيرًا من قبل المواطنين وزوار المهرجان، وتم إكمال المسيرة داخل المهرجان من خلال حلقة دائرة، تفاعل معها الجمهور كثيرًا.
وسأل محافظ بقيق، في ختام تصريحه، المولى -عز وجل- أن يحفظ هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والازدهار.