مغادرة الطائرتين الإغاثيتين "4و5" لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

غادرت مطار الملك خالد الدولي اليوم، الطائرتان الإغاثيتان الرابعة والخامسة، لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.