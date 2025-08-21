مركز البنية التحتية بالرياض: 8 آلاف بلاغ خلال يوليو أعلاها "تجمع المياه وهبوط الطرق"

وأشار المركز إلى تسجيل أكثر من 18 ألف رخصة، وأكثر من 8 آلاف بلاغ خلال شهر يوليو أعلاها بلاغات تجمع المياه بنسبة 36%، وهبوط الطرق بنسبة 22%، فيما تنوعت المخالفات بين عدم نظافة مواقع العمل، وعدم وجود إنارة تحذيرية، إلى جانب عدم الالتزام بلوحات مواقع العمل.