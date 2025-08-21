مركز البنية التحتية بالرياض: 8 آلاف بلاغ خلال يوليو أعلاها "تجمع المياه وهبوط الطرق"

أصدر مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض تقرير أداء الجهات الخدمية لشهر يوليو 2025م، الذي يهدف إلى رصد مستوى أداء الجهات الأكثر تحسنًا في تنفيذ أعمال المشاريع والخدمات المقدمة؛ لتحديد أوجه التحسين الممكنة وتعزيز جودة الحياة في المنطقة.
وأشار المركز إلى تسجيل أكثر من 18 ألف رخصة، وأكثر من 8 آلاف بلاغ خلال شهر يوليو أعلاها بلاغات تجمع المياه بنسبة 36%، وهبوط الطرق بنسبة 22%، فيما تنوعت المخالفات بين عدم نظافة مواقع العمل، وعدم وجود إنارة تحذيرية، إلى جانب عدم الالتزام بلوحات مواقع العمل.
ويسعى تقرير أداء الجهات الخدمية إلى رفع مستوى الشفافية في أعمال المشاريع عبر نشر البيانات، وتمكين المهتمين من الاطلاع على مؤشرات وتقارير أداء الجهات الخدمية، حيث يأتي في إطار جهود المركز لرفع معدلات الامتثال، وتعزيز التنافسية؛ للارتقاء بأعمال مشاريع البنية التحتية، ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال زيارة الرابط التالي: https://report.ripc.gov.sa/share/report19.pdf.