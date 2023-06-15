في اليوم العالمي لكبار السن.. طبيب يوضح مبادرات المملكة للاهتمام بهم ورعايتهم

وأشار إلى أن هناك العديد من العوامل الاجتماعية والسكانية والنفسية والبيولوجية التي تُسهم وتؤثر في الحالة الصحية والنفسية للفرد، وتجتمع هذه العوامل تقريبًا لدى كبار السن، وكل هذه العوامل تؤثر سلبًا في صحة ونفسية المسن، ويساعد الدعم الاجتماعي والأسري في تعزيز كرامة كبار السن ويحد من آثار المشكلات النفسية المترتبة على هذه الفئة، لذا فإن البقاء بصحة جيدة والشعور بأن الشخص في أفضل حالاته أمر مهم للغاية في أي سن، فالتعامل السليم مع متغيرات السن يُعد مفتاح البقاء بصحة جيدة.