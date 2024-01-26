"مركز الأزمات" بإمارة مكة يدعو لأخذ الحيطة في الطرق السريعة وعلى الشواطئ

كما أشارت التوقعات إلى هطول أمطار خفيفة على محافظات جدة ورابع، والليث والقنفذة مصحوبة بتدن في مدى الرؤية الأفقية، ورياح شديدة تصل سرعتها إلى (40-49) كم/ساعة، وارتفاع الأمواج.