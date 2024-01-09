"الدعيلج": النقل الجوي يخدم ما يصل إلى 97% من الحجاج القادمين من الخارج

أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن النقل الجوي يعد أحد الممكنات الرئيسة لخدمات الحج والعمرة، إذ يخدم ما يصل إلى 97% من الحجاج القادمين من الخارج، ويبدأ استقبال الحجاج من بداية شهر ذي القعدة، وتستمر خدمتهم حتى المغادرة، بالتنسيق المتواصل مع الجهات ذات العلاقة في جميع الدول.
وأوضح خلال مشاركته أمس في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في نسخته الثالثة لموسم الحج لعام 1445هـ، الذي عقد في مدينة جدة تحت عنوان "الطريق إلى النسك"، أن المبادرات المبتكرة التي أطلقتها الهيئة في موسم الحج لعام 1444هـ، أسهمت في إنجاح الخطة التشغيلية للهيئة ووفرت تجربة حج استثنائية لضيوف الرحمن، وساعدتهم في تيسير إجراءات الحج وجعلت رحلتهم أكثر راحة وسلاسة، معتمدة في ذلك على الاستفادة من التطور التقني والخدمات الرقمية، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل جهودها خلال موسم الحج المقبل من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وقال الدعيلج: "الجهود والاستعدادات التي قامت بها الهيئة أسهمت في تسهيل وصول 1.592 مليون حاج جواً بما يقارب (97%) من مجموع الحجاج عبر 6 مطارات هي (جدة, المدينة المنورة, الرياض, الدمام, الطائف, ينبع) خلال مرحلة القدوم، نتيجة الاستعداد المبكر لجدولة رحلات الحج، وأتمتة أعمال اللجنة المشرفة على الجدولة".
وأضاف أن هناك أكثر من 240 ألف حاج استفادوا من مبادرة "طريق مكة" التي سهلت على الحجاج إكمال جميع إجراءات القدوم إلى المملكة قبل مغادرتهم بلدانهم، كما استفاد أكثر من 680 ألف حاج من الحجاج المغادرين إلى 14 وجهة دولية على متن 16 ناقلاً جوياً وطنياً وأجنبياً، من مبادرة "مسافر بلا حقيبة" في مطاري جدة والمدينة، التي سهلت على الحجاج إنهاء إجراءات سفرهم واستلام بطاقات الأمتعة والصعود إلى الطائرة من مقرات إقامتهم.
وأبان أن مبادرة "الشحن المسبق لعبوات ماء زمزم"، ساعدت الحجاج على شحن عبوات ماء زمزم مسبقاً على متن رحلات العبور ومن ثم قللت العبء على أنظمة المناولة الأرضية ومناولة الأمتعة بمطاري جدة والمدينة المنورة.
وأكد الدعيلج أن الهيئة ستواصل الجهود في الموسم المقبل لضمان راحة الحجاج والمساهمة في إنجاح الموسم، من خلال استمرار أعمال اللجنة الإشرافية التي شكلتها الهيئة للتنسيق بين الجهات العامة والخاصة لتنظيم حركة ضيوف الرحمن في المطارات، والعمل على أتمتة أعمال فرق العمل المختصة بمتابعة التشغيل.
ودعا رؤساء بعثات الحج وجميع الناقلات الجوية بالدول الإسلامية الشقيقة إلى التنسيق المسبق مع الهيئة لإصدار تصاريح الرحلات وجدولة الرحلات والاتفاق مع الخانات الزمنية مع المطارات وكذلك العمل على اختيار ناقلات وطائرات مناسبة مطابقة لمعايير السلامة لتأمين وتوفير رحلة مريحة للحجاج.
وقدم الشكر لكل الجهات التي شاركت في إنجاح الخطة التشغيلية للهيئة خلال موسم الحج الماضي، والتي قدمت مختلف أشكال الدعم والمساندة، معرباً عن تطلعه لاستمرار التعاون مع مختلف الجهات لمواصلة رسالتهم في خدمة ضيوف الرحمن.
يذكر أن مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة يعد نافذة مهمة لتوطيد أواصر التواصل مع مختلف دول وشعوب العالم العربي والإسلامي، إقليمياً وعالمياً، منطلقين في ذلك من رؤية المملكة 2030، التي تقدم إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الحج والعمرة عبر تسخير الطاقات والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم البرامج والمبادرات النوعية، والعمل على تطوير عمليات اتخاذ القرار واستدامة جودة الخدمات.