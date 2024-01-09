"الدعيلج": النقل الجوي يخدم ما يصل إلى 97% من الحجاج القادمين من الخارج

وأوضح خلال مشاركته أمس في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في نسخته الثالثة لموسم الحج لعام 1445هـ، الذي عقد في مدينة جدة تحت عنوان "الطريق إلى النسك"، أن المبادرات المبتكرة التي أطلقتها الهيئة في موسم الحج لعام 1444هـ، أسهمت في إنجاح الخطة التشغيلية للهيئة ووفرت تجربة حج استثنائية لضيوف الرحمن، وساعدتهم في تيسير إجراءات الحج وجعلت رحلتهم أكثر راحة وسلاسة، معتمدة في ذلك على الاستفادة من التطور التقني والخدمات الرقمية، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل جهودها خلال موسم الحج المقبل من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية.