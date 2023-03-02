"السديس" يدشن أكبر خطة تشغيلية في تاريخ رئاسة الحرمين لموسم رمضان

وتتمحور خطة الرئاسة حول مرتكزات أساسية عدة؛ حيث تركّز على الضيف؛ لكونه الهدف الرئيس لمنظومة خدمات الرئاسة؛ لتسيير رحلته منذ دخول الحرمين حتى خروجه مدعومًا بكل الخدمات العلمية والتوجيهية، والخدمية والتطهيرية والتنظيفية والتعقيمية، والتشغيلية والهندسية، والرقمية والترجمة، فضلًا عن تسخير الرئاسة كامل طاقتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، وكافة كوادر الرئاسة من ذوي الكفاءة والتأهيل العالي لخدمة المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، ومراعاة توزيع الورديات مراعاة للكثافة المتوقعة، حيث سيتم زيادة عدد الموظفين خلال الورديات التي تقام فيها صلاة التراويح والقيام.