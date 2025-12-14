تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في جانيين أفغانيين هرّبا الهيروين بالمدينة المنورة

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في جانيين بمنطقة المدينة المنورة، وفيما يلي نصّه: قال الله تعالى: "وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا"، وقال تعالى: "وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ"، وقال تعالى: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".
أقدم كلٌّ من عبدالقيوم نورزي وولي محمد نورزي (أفغانيي الجنسية) على تهريب الهيروين المخدر إلى المملكة، وبفضلٍ من الله، تمكّنت الجهات الأمنية من القبض عليهما. وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهما والحكم عليهما بالقتل تعزيرًا.
وبعد استئناف الحكم وتأييده من المحكمة العليا، صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا. وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجانيين يوم الأحد 23 / 6 / 1447هـ الموافق 14 / 12 / 2025م، بمنطقة المدينة المنورة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك، لتؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وتطبيق أشدّ العقوبات النظامية بحق المهرّبين والمروّجين، لما تسبّبه هذه الآفة من إزهاق للأرواح، وفسادٍ للمجتمع، وانتهاكٍ لحقوق الأفراد، وتحذر في الوقت نفسه كل من يُقدِم على مثل هذا الفعل بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.