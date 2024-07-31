"الإرشاد الزراعي": نقص معاملات التسميد عن المعدلات الموصى بها يسبّب تشوّهات ثمار الخيار

وأضاف الحساب الرسمي للإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن تشوّهات ثمار الخيار ترجع إلى أسباب عدة، منها: نقص معدلات التسميد عن المعدلات الموصى بها، التي تقسم لأشكال عدة منها اعوجاج وتقوس الثمار "شكل حرف الراء"، ويرجع هذا الشكل من أشكال التشوّه إلى نقص الكالسيوم، فيما يعود سبب اعوجاج الثمار لشكل حرف الواو، لنقص إمداد المحصول بعنصر النيتروجين في أثناء أداء معاملات التسميد. ويعود سبب التشوّه للشكل الكمثري، إلى نقص إمداد المحصول بعنصر البوتاسيوم.