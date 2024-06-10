للمرة الأولى.. "النقل" تدشّن مركز التحكم والمراقبة المتنقل لمتابعة مركبات النقل العام بمكة والمشاعر

دشّنت الهيئة العامة للنقل، وللمرة الأولى في موسم الحج لهذا العام 1445هـ، مركز التحكم والمراقبة المتنقل الذي يعمل من خلال مستشعرات موزعة على جميع الطرق الرئيسة للمتابعة اللحظية لحركة مركبات النقل العام داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وقياس الكثافة المرورية لهذه المركبات عبر المسارات المخصصة لتنقل الحجاج خلال موسم الحج، وبالتالي إمكانية توزيع القوى العاملة والمراقبين الميدانيين وفقاً لذلك الاحتياج، إضافة إلى إجراء الفحص الفوري للمركبات عبر كاميرات المركز المحيطية 360 درجة.