أكثر من 10 ملايين مصلٍّ في المسجد النبوي خلال العشر الأولى من شهر رمضان

وبلغ عدد المصلين في المسجد النبوي "9818474" مصليًا خلال العشرة الأيام الأولى، كما بلغ عدد الزوار للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما؛ "739702" ألف زائر.