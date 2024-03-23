أكثر من 10 ملايين مصلٍّ في المسجد النبوي خلال العشر الأولى من شهر رمضان

شهد المسجد النبوي خلال العشر الأولى من شهر رمضان المبارك، توافد المصلين والزوار، وحرصت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تقديم أرقى وأجود الخدمات لهم.
وبلغ عدد المصلين في المسجد النبوي "9818474" مصليًا خلال العشرة الأيام الأولى، كما بلغ عدد الزوار للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما؛ "739702" ألف زائر.
وقامت الهيئة بالعمل على تسهيل الوصول لأروقة المسجد النبوي من خلال تنظيم دخول الزائرين والمصلين عبر مراقبين موزعين على الممرات الرئيسية والفرعية؛ لضمان انسيابية الحركة.
كما تمّ توزيع عبوات من ماء زمزم على الزوار والمصلين بما يقارب "195800" عبوة، وبلغ عدد الوجبات الموزعة "290853" وجبة إفطار في المسجد النبوي.
وبلغ عدد المستفيدين من الإرشاد المكاني "132893" زائرًا، كما استفاد "26910" زوار من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في المواقع المجهزة لهم بما يناسب احتياجاتهم.