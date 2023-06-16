المدينة المنوّرة.. النقابة العامة للسيارات تُهيئ 64 منشأة لنقل ضيوف الرحمن

وكشفت النقابة عن جاهزية حافلات مبادرة طريق مكة لنقل الحجيج من جنسيات الدول المنضمة إلى هذه المبادرة بكل يسرٍ وسهولة، حيث بدأ عمل النقابة منذ أول رحلة قدوم لحجاج بيت الله الحرام، ويتراوح الإنجاز اليومي لمسيرة الحافلات وتفويج الحجاج لمساكنهم بين 200 حافلة و700 حافلة في بعض الأيام، تنقل هذه الحافلات ما بين 8000 حاج إلى 30.000 حاج وحاجة في اليوم الواحد.