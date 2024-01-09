"الوقيت": "سدايا" تؤدي دورًا محوريًا في خدمة ضيوف الرحمن عبر تمكين الجهات الحكومية رقميًا

وأشار إلى أن "سدايا" تؤدي دورًا محوريًا في خدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج والعمرة من خلال تسخير جهودها لتمكين الجهات الحكومية العاملة في مواسم الحج والعمرة رقمياً والعمل معهم في مختلف مراحل رحلة ضيوف الرحمن، حيث يبدأ دور الهيئة من عمليات الإعداد والتخطيط للموسم مروراً بإجراءات سفر ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم إلى المملكة والخدمات المقدمة لهم خلال دخولهم إلى مكة المكرمة، وصولاً إلى تأديتهم مناسك الحج في المشاعر المقدسة وتسجيل إجراءات عودتهم إلى أوطانهم بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية ذات العلاقة.