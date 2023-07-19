سفارة المملكة في براغ: إصابة "10 سعوديين" في تصادم حافلتين بـ"برنو"

تفصيلاً، قالت السفارة في بيان: "باشرت سفارة المملكة العربية السعودية في براغ يوم الإثنين الماضي حادث تصادم بين حافلتيْن تقلان سياحاً؛ من بينهم 10 مواطنين، بالقرب من مدينة برونو التشيكية. ووقفت السفارة في حينه على الحادث لتقديم أشكال المساعدة كافة، والاطمئنان على حالة المواطنين الصحية، وإنهاء جميع احتياجاتهم اللازمة".