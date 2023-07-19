سفارة المملكة في براغ: إصابة "10 سعوديين" في تصادم حافلتين بـ"برنو"

أكّدت سفارة المملكة في العاصمة التشيكية براغ، أنها باشرت أمس الأول (الإثنين) حادث تصادم بين حافلتيْن تقلان عدداً من السياح قرب مدينة برنو، نتج عنه إصابة 10 مواطنين سعوديين.
تفصيلاً، قالت السفارة في بيان: "باشرت سفارة المملكة العربية السعودية في براغ يوم الإثنين الماضي حادث تصادم بين حافلتيْن تقلان سياحاً؛ من بينهم 10 مواطنين، بالقرب من مدينة برونو التشيكية. ووقفت السفارة في حينه على الحادث لتقديم أشكال المساعدة كافة، والاطمئنان على حالة المواطنين الصحية، وإنهاء جميع احتياجاتهم اللازمة".
وتابع البيان: "تود السفارة الإفادة بوجود 4 مواطنين لا يزالون في المستشفى في حالة مستقرة، وجارٍ متابعة حالتهم مع الجهات المختصّة التشيكية على مدار الساعة، والمواطنون الستة المتبقون خرجوا، ولله الحمد، من المستشفى وهم بأتم الصحة والعافية".